Marítimo anuncia saídas do guarda-redes Makaridze e Lucho Vega

O guarda-redes Giorgi Makaridze e o médio Lucho Vega deixaram o Marítimo, anunciou esta quinta-feira o emblema da 2.ª Liga, adiantando que o término das ligações resultou de rescisão contratual.

"A Marítimo da Madeira - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com os atletas Lucho Vega e Giorgi Makaridze para a rescisão dos respetivos contratos", escreveram os insulares no seu site oficial.

O guarda-redes internacional pela Geórgia chegou ao Marítimo no último mercado de inverno, mas só alinhou em seis partidas oficiais na temporada transata pelos 'verde rubros' tendo perdido a posição para Marcelo Carné.

O médio Lucho Vega chegou à Madeira no início da temporada transata, tendo alinhado em nove jogos oficiais na primeira fase do campeonato, seguindo em janeiro para o Sporting da Covilhã, da 2.ª Liga, a título de empréstimo, onde cumpriu 17 partidas e apontou um golo.

O argentino, de 23 anos, que fez toda a sua formação no River Plate, atuava na equipa de sub-23 estorilista antes de ingressar no Marítimo, tendo sido cedido na primeira metade da época 2021/22 ao AD Alcorcón, que disputa a 2.ª Liga espanhola, regressando na segunda metade para representar o plantel principal canarinho, alinhando em sete partidas oficiais.

Com o guarda-redes Giorgi Makaridze e Lucho Vega, aumenta para 13 o número de saídas consumadas do plantel verde-rubro, juntando-se a Stefano Beltrame, Cláudio Winck, Paulinho e João Afonso, em final de contrato, além de Rafael Brito, Félix Correia, Geny Catamo, Brayan Riascos, Léo Pereira e Chucho Ramírez, que terminaram as respetivas cedências e a transferência de André Vidigal para o Stoke City, da 2.ª liga inglesa.

O defesa Gonçalo Cardoso e o médio Pablo Moreno estão no mercado, uma vez que não entram nas contas de Tulipa.