Marítimo fica com percentagem de Moisés Mosquera

O Marítimo confirmou esta terça-feira à noite a transferência do jovem defesa-central Moisés Mosquera para os mexicanos do FC Juárez, informando que salvaguardou uma percentagem sobre uma futura venda do jogador, de 22 anos.

Eis o comunicado:

"A Marítimo da Madeira – Futebol, SAD – informa que o jogador Moisés Mosquera foi transferido, a título definitivo, para o FC Juárez, clube da elite mexicana, salvaguardando o Marítimo percentagem numa futura venda. Moisés Mosquera aterrou na Pérola do Atlântico ainda com idade júnior e foi pelos Sub19 que se estreou a rugir na temporada 2019/2020. Na época seguinte, a qualidade do central colombiano levou-o à principal equipa do Marítimo, atuando na eliminatória da Taça de Portugal frente ao SC Salgueiros. Nesse ano, Mosquera disputou 11 jogos pela equipa B e 9 pelos Sub23.

Sempre comprometido com a sua evolução e com o coletivo, a temporada 2021/2022 trouxe mais oportunidade para Mosquera exibir credenciais na equipa de honra verde-rubra, com duas aparições. Pela equipa B, o central realizou 20 jogos e outros 4 pelos Sub 23. Na época transata, o +cafetero' reivindicou lugar no Marítimo de Primeira e honrou o Leão do Almirante Reis em 22 jogos. Também participou em 4 jogos pela formação B, o que traduz a humildade e profissionalismo com que Mosquera encarou o seu percurso no Maior das Ilhas. Boa sorte, Mosquera. Deixaste um rasto que honra aqueles que fizeram a História do Marítimo", pode ler-se.