Marítimo homenageia Marinho Peres

O Marítimo despediu-se do seu antigo treinador Marinho Peres, que faleceu ontem no Brasil aos 76 anos, recordando o seu percurso e o seu caráter. Eis o comunicado, intitulado "Obrigado por tanto e até sempre, Marinho Peres":"Mário Peres Ulibarri, o nosso Marinho Peres, chegou ao Panteão do Futebol. Colega de Pelé no Santos, o antigo "zagueiro" foi Capitão da ‘canarinha’ no Mundial de 1974. Protagonista de uma bela carreira que o levou a representar o Barcelona, Marinho Peres foi um homem do futebol desde o alfa ao ómega.Enquanto treinador, Marinho Peres deixa um legado indelével no futebol português. Com passagens marcantes pelo Vitória FC, do SC Portugal e d ‘Os Belenenses’, o técnico brasileiro também honrou, em 1996/1997, o Club Sport Marítimo com o seu talento. Antes de se iniciar a época 96/97, Marinho Peres já orientou a equipa que conquistou, na Tailândia, o Chiang Mai Cup.Homem de uma bondade que deverá ser farol, Marinho Peres foi um iluminado cujo brilho continuará a orientar quem com ele privou, ou quem dele ouviu falar. E continuaremos a ouvir falar deste Homem bom que, agora, se despede da vida e inicia o caminho que não acaba: a eternidade.O Club Sport Marítimo curva-se perante a memória de Marinho Peres e junta-se ao pesar da Família e Amigos do grande Marinho. Aos clubes pelos quais passou Marinho Peres enquanto jogador e técnico, saudemo-lo e regozijemo-nos: ele está no meio de nós".