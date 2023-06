Marítimo oficializa Lucas Silva para a ala direita

O Marítimo anunciou esta quinta-feira a contratação de Lucas Silva, terceiro reforço assegurado pelo emblema que vai disputar a 2.ª Liga, num contrato válido por um ano.

"O extremo brasileiro de 23 anos assinou por um ano e chega ao Leão do Almirante Reis após passagem pelo CD Mafra", publicaram os verde rubros no seu sítio oficial.

O extremo, que também pode desempenhar o papel de lateral direito, disputou na temporada transata 37 partidas oficiais e apontou cinco golos, um deles frente ao Marítimo, num encontro em que os madeirenses acabaram eliminados da Taça de Portugal, por 4-2, no prolongamento.

"O novo reforço da asa direita maritimista atormentou o último reduto verde rubro, rubricando uma exibição muito elogiada. Ficou, desde então, na retina dos responsáveis do Marítimo. Agora, chegou a hora de Lucas Silva compensar os maritimistas com muitas alegrias", escreveram os madeirenses na mesma nota.

O brasileiro, natural de São Paulo, contou com mais duas experiências no futebol português, na 1.ª Liga ao serviço do Moreirense e na 2.ª Liga, à semelhança do Mafra, pelo Casa Pia.

Lucas Silva é a terceira contratação anunciada pelos 'leões' do Almirante Reis, após o defesa Igor Julião e o avançado Higor Platiny.

Em sentido inverso, deixaram o plantel, em final de contrato, Stefano Beltrame e Cláudio Winck e, por término de empréstimo, Rafael Brito, Félix Correia, Geny Catamo, Brayan Riascos, Léo Pereira e Chucho Ramírez.

O conjunto insular arranca a preparação da edição 2023/24 da 2.ª Liga de futebol em 06 de julho.