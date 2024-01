Marítimo pergunta ao Estoril pelo avançado João Carlos

O Marítimo está interessado em João Carlos, avançado do Estoril esta época pouco utilizado na Amoreira. O clube madeirense perguntou pelo jogador e o empréstimo até ao final da época pode ser uma opção.O atacante de 28 anos é o terceiro nas opções de Vasco Seabra para ponta-de-lança mas a verdade é que, mesmo não sendo muito utilizado, está com uma boa média. Participou em 11 jogos e marcou 4 golos - o dobro da época passada - em 151 minutos em campo. Ou seja, marca um golo a cada 38 minutos, uma média bem positiva.Para despertar o interesse do Marítimo contaram também os números do brasileiro na última época em que jogou na 2.ª Liga. Na temporada 21/22, quando esteve cedido pelo Estoril à Académica foi o melhor marcador do campeonato, com 17 golos em 29 jogos, isso apesar da Briosa ter terminado a prova no último lugar.Recorde-se que nos últimos dias o presidente do Marítimo, Carlos André Gomes, anunciou que o plantel dos verde-rubros vai receber 3 ou 4 reforços de peso para atacar a subida à 1.ª Liga. O ponta-de-lança João Carlos é assim o primeiro nome dos jogadores desejados pelo emblema madeirense.