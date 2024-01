Rodrigo Borges reforça defesa do Marítimo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O defesa-central Rodrigo Borges acaba de ser oficializado como quarto reforço do Marítimo neste mercado de inverno. O jogador de 25 anos deixou o Torreense, pelo qual realizou esta época 9 partidas. É um jogador conhecido do técnico Fábio Pereira, com quem trabalhou na época passada na UD Oliveirense.Rodrigo Borges assinou contrato por dois anos e meio.