Stefano Beltrame acaba contrato mas diz que sente "necessidade de ajudar" o Marítimo

O médio italiano Stefano Beltrame, que terminou contrato com o Marítimo, lamentou esta quarta-feira ter deixado os insulares despromovidos à 2.ª Liga e manifestou "a necessidade de ajudar" o clube.

"Gosto muito da Madeira e antes de sair até falei com alguns colegas de equipa e disse que gostaria de continuar, ainda para mais com a situação da descida, porque não gosto de sair assim, sinto a necessidade de ajudar", referiu o atleta de 30 anos à agência Lusa, adiantando que até ao momento o emblema insular "ainda não disse nada" relativamente a uma renovação do vínculo.

Sobre a última época, que culminou com a despromoção dos 'verde-rubros' ao segundo escalão, após 38 anos consecutivos no patamar mais alto do futebol português, referiu que "foi difícil desde o início, mas acabou ainda pior".

Questionado sobre o que faltou ao Marítimo para se manter na I Liga, o atleta natural de Biella sublinhou que "faltou um pouco de trabalho de equipa e a força do grupo".

"Faltou um pouco de trabalho de equipa. Faltou a força do grupo, porque como equipa éramos melhores que outros clubes que ficaram na I Liga, mas se existem problemas no trabalho de grupo, pode tornar as coisas difíceis", adiantou Stefano Beltrame.

O médio, que fez parte da sua formação na Juventus, confessou que o grupo estava unido, mas "quando surgia algum problema [os jogadores] gostavam de colocar as culpas uns nos outros em vez de tentar resolvê-los todos juntos", tendo ainda considerado que a temporada terminou, igualmente, da pior forma em termos pessoais.

"Mal joguei e queria muito ajudar a equipa na situação em que estávamos, mas não tive essa oportunidade, porque tive uma lesão e recuperei, mas depois foram problemas com o treinador, acho que faz parte no futebol", afirmou o atleta italiano, sem esconder que acredita que perdeu o lugar na equipa devido às divergências com o técnico José Gomes.

Stefano Beltrame chegou ao Marítimo em 15 de janeiro de 2021, tendo disputado 45 partidas oficiais e apontado dois golos ao longo de duas épocas e meia, sendo que na última cumpriu 21 jogos pelos madeirenses.

Para o jogador, os adeptos maritimistas foram o melhor desta temporada, descrevendo como "incrível o tamanho apoio que a equipa teve".

O meio-campista esteve ao serviço do Marítimo com duas direções, tendo sido contratado pela anterior liderada por Carlos Pereira.

"As duas foram diferentes, mas não classifico nem de melhor, nem de pior. No ano passado, a entrada foi positiva, ficou demonstrado na classificação", frisou.

Para Stefano Beltrame "o Marítimo é da I Liga" e tem de trabalhar muito para voltar já esta temporada.

Quando ao seu futuro, o médio garantiu que "ainda está em aberto" e que o seu empresário está em contacto com várias equipas, mas ainda sem nada definido.