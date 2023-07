Stoke City oferece 450 mil euros por André Vidigal

O Stoke City, de Inglaterra, apresentou uma proposta de aquisição de André Vidigal, no valor de 450 mil euros, apurou. Ainda assim, o Marítimo pretende pelo menos 500 mil euros para abrir mão do avançado, de 24 anos, além de manter uma percentagem do passe.O clube inglês prepara a participação no Championship e aposta na contratação do melhor marcador dos madeirenses a temporada passada, com 8 golos em 38 jogos. Vidigal tem contrato com o Marítimo até junho de 2024.