O Marítimo acaba de contratar o lateral direito, Tomás Domingos, de 24 anos, que na última temporada esteve nos Açores, ao serviço do Santa Clara, mas face a um problema de saúde acabou por não realizar qualquer partida pelos açorianos.Depois de fazer a sua formação ao serviço do AD Oeiras, passou pelos Sub-23 do Benfica, onde deu nas vistas ao longo de duas épocas. Deixando os encarnados, rumou até Mafra, onde fez duas épocas na Segunda Liga: 2020/21 e 2021/22, tendo disputados 57 jogos, feito cinco assistências e apontado um golo.Tomás Domingos já está em Rio Maior às ordens do técnico Tulipa, sendo mais um reforço para os verde-rubros, colmatando uma baixa que existia no plantel, face às saída de Cláudio Winck e Paulinho, os laterais direitos que os maritimistas utilizaram ao longo da temporada transacta.