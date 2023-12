Tulipa deixa o Marítimo

O Marítimo anunciou esta terça-feira a saída de Tulipa do comando técnico da equipa. As duas derrotas consecutivas, a última nos Açores com o Santa Clara, deixaram os insulares a 7 pontos dos lugares de subida, precipitando a decisão da nova direção, liderada por Carlos André Gomes."A Marítimo da Madeira informa que Manuel Tulipa já não é treinador do Marítimo.O emblema verde-rubro agradece a Tulipa o trabalho desenvolvido ao longo destes meses e deseja-lhe as maiores felicidades para o futuro.A Direção do Club Sport Marítimo enaltece a forma como foi recebida, desde o primeiro dia, por Tulipa e respetiva equipa técnica."