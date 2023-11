Tulipa: «Não somos uma equipa de empatar, jogamos para a frente»

O Marítimo venceu o Canelas este sábado (3-1) e carimbou o passaporte para os oitavos de final da Taça de Portugal. No final do encontro, Tulipa elogiou o adversário e apontou o que os insulares têm ainda a melhorar."O Canelas tem bons processos, ideia difícil de contrariar, nomeadamente quando saem com a bola longa, têm jogadores fortes no duelo, ajustam bem à segunda bola. Tivemos a felicidade de entrar no jogo praticamente a ganhar. Quando tivemos paciência, tivemos qualidade. Abrimos um bocado a equipa adversária, que não entendeu onde andava o número 10. Na segunda parte nivelou o jogo. Entrámos na segunda parte para resolver e não fomos efetivos no 3-0, tivemos oportunidades e não conseguimos. Depois temos de perceber a história e atitude que tem o Canelas. Mesmo a perder por 3-0, não deu o jogo por perdido, quis marcar, chegar perto da baliza, temos de melhorar esse aspeto. Ficámos com inferioridade, temos de resolver isso. Fechámos com cinco atrás, não senti a equipa tão forte e sofremos o golo"."Temos uma história interessante nesta competição, tínhamos a carência de ganhar este jogo. O que aconteceu na última jornada não gostei. Não gostei só do nosso jogo, não gostei do que se passou que não tem que ver com as minhas decisões, mas há outros erros que não posso corrigir. Não gostei do que se passou e tínhamos de dar nova cara. Mostrar respeito por esta equipa que eliminou o Chaves, jogou olhos nos olhos"."Só temos oscilado nos jogos em casa, não temos feito o que devemos fazer, mas é a tal questão. Há muitas das decisões que passaram pelo jogo e que depois afetam o resultado, algumas deles têm que ver connosco, outras não. O Marítimo não pode ser lesado por isso. Anda a 4 pontos do primeiro quando se calhar ia na frente do campeonato. Isso tem de ser ajustado. Não estamos aqui a brincar. Trabalhamos num clube com honestidade e seriedade e exigimos o mesmo respeito. Efetivamente, em casa temos de melhorar o jogo em casa e isso é a minha responsabilidade"."Tínhamos alertado para isso, não só pelas características do adversário, que tem demonstrado qualidade, pela intenção de jogo e pelo ambiente que se cria. Um ambiente agressivo aguerrido, mas depois as pessoas são honestas no fim e percebem que ganhou a melhor equipa. Quanto aos nossos adeptos ,não se pode pôr em causa tudo o que se tem feito pelo cube. No ano passado não se fechou bem a época. Não desistiram do clube. Ainda hoje às 11 horas cá estavam. Temos de melhorar mais a qualidade de jogo, melhorar os resultados, não somos uma equipa de empatar, jogamos para a frente e a minha ambição é essa. Quero que a equipa tenha a bola. Em determinados momentos fizemos isso bem. A continuidade passa por acertarmos alguns aspetos de índole defensiva porque nos últimos três jogos, em que perdemos dois e ganhámos um, sofremos muitos golos sem grandes oportunidades do nosso adversário".