Xadas: «Compromisso a 100 por cento para devolver o Marítimo à 1ª Liga»

O médio ofensivo Bruno Xadas é uma das mais-valias no plantel do Marítimo para o ataque ao regresso à 1.ª Liga. Apesar de o mercado ainda estar aberto até ao final do mês, o jogador diz-se focado apenas no objetivo traçado que é recolocar os verde-rubros entre os grandes do futebol português."Estamos todos com a cabeça limpa. A época passada foi mesmo um desastre, muito mau para o clube. Culpa nossa e estamos cá para assumir e devolver o clube à 1ª Liga. Temos uma lufada de ar fresco, saíram vários jogadores, outros ficaram e alguns saíram para ajudar o clube em termos financeiros, equilibrando as coisas. Quem ficou e quem chegou está com o compromisso a 100 por cento para colocar o Marítimo na 1ª Liga", disse o pupilo de Tulipa.Sobre o dérbi de amanhã, na Choupana, frente ao rival Nacional, o jogador foi claro: "É um dérbi para vencer, como todos os jogos. Estamos num contexto diferente, mas queremos devolver o mais rápido possível, já esta época, o Marítimo à 1ª Liga".Em relação à sua continuidade nos maritimistas, Xadas não fugiu à questão, pegando na ideia do seu técnico. "Como o treinador disse, o mercado não está fechado e não sabemos o que pode acontecer. É verdade que tenho contrato com o Marítimo e estou completamente comprometido com o clube, estando focado em ajudar o clube a atingir os seus objetivos", finalizou o jogador de 25 anos.