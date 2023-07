Xadas no radar do Gazisehir Gaziantep

O médio do Marítimo Xadas está no radar do Gazisehir Gaziantep, que pode em breve avançar com uma proposta concreta. Segundo a imprensa turca, as qualidades do jogador são muito apreciadas pelos responsáveis daquele emblema, seduzidos pelos 5 golos e 6 assistências que o esquerdino fez na época passada. Xadas, de 25 anos, tem contrato por mais um ano. P or definir continuam as situações de Marcelo Carné, Zainadine e Joel. Vidigal tornou-se ontem oficial no Stoke.