Yves Baraye perto de assinar pelo Marítimo

Yves Baraye pode estar de regresso ao futebol português. O avançado encontra-se em negociações com o Marítimo para reforçar o plantel comandado por Tulipa.O senegalês, de 31 anos, está a tentar desvincular-se dos sérvios do Vojvodina, faltando acertar alguns detalhes, para depois assinar pelo emblema madeirense. Ao queconseguiu apurar, em cima da mesa está a possibilidade de assinar um vínculo contratual válido para as próximas 2/3 temporadas e a resolução do negócio deverá acontecer ainda no decorrer desta semana.Recorde-se que Yves Baraye já jogou três épocas em Portugal, ao serviço de Gil Vicente e, mais recentemente, do B SAD. Na última passagem pelo nosso país, o extremo marcou 2 golos e fez uma assistências em 13 partidas disputadas.