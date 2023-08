Yves Baraye regressa a Portugal para representar o Marítimo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O extremo Yves Baraye regressa ao futebol português para representar o Marítimo, na Liga Sabseg, após ter representado o Gil Vicente e a BSAD, anunciaram esta quarta-feira os madeirenses no seu sítio oficial.

"Yves Baraye é jogador do Marítimo. O extremo senegalês, de 31 anos e com dupla nacionalidade, chega ao 'Maior das Ilhas' após passagem pelos sérvios do FK Vojvodina", informaram os verde rubros no seu site oficial.

Na Sérvia realizou 37 partidas oficiais e apontou cinco golos na temporada transata, tendo sido utilizado em dois encontros na presente campanha.

Pelo Marítimo, Yves Baraye vai realizar a terceira experiência no futebol português, após ter representado o Gil Vicente por duas temporadas, nomeadamente de 2019 a 2021, e a BSAD, na campanha seguinte.

O avançado luso-senegalês fez formação nos franceses do Marselha, tendo rumado a Itália ainda no escalão de júnior, onde passou grande parte da sua careira, para integrar a Udinese, contando ainda com passagens pela Lumezzane, Juve Stabia e Torres.

Ao serviço do Parma contabilizou cinco temporadas, onde nas duas últimas foi cedido a título de empréstimo ao Padova e, posteriormente, ao emblema de Barcelos, estreando-se no campeonato português em setembro de 2019, tendo sido adquirido a título definitivo no ano seguinte.

O 13.ª reforço dos leões do Almirante Reis nesta janela de transferências junta-se aos guarda-redes Samú Silva e Romain Salin, aos defesas Igor Julião e Tomás Domingos, aos médios João Tavares e Noah Françoise e aos avançados Lucas Silva, Higor Platiny, Francis Cann, Mipo Odubeko, Bruno Marques e Euller Silva no lote de caras novas no plantel maritimista.

Em sentido inverso, são já 15 os atletas que deixaram o plantel maritimista nesta janela de transferências, nomeadamente Stefano Beltrame, Cláudio Winck, Paulinho, João Afonso, Giorgi Makaridze, Marcelo Carné, Lucho Vega, Gonçalo Cardoso, Rafael Brito, Félix Correia, Geny Catamo, Brayan Riascos, Léo Pereira, Chucho Ramírez e Pablo Moreno.