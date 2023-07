Zainadine define objetivo para a nova época: «Dar tudo para colocar o Marítimo no lugar que merece»

O capitão Zainadine concedeu uma extensa entrevista ao jornal espanhol 'As', na qual admite deixar o Marítimo caso surja alguma proposta vantajosa para ele e para o clube do Funchal, mas assume que, para já, o seu grande objetivo é devolver o clube insular ao principal escalão do futebol português.





"Há algumas abordagens, mas essas são situações que são tratadas pelo meu representante e pelo clube. Se aparecer algo que seja bom para mim e para o Marítimo considerá-lo-emos. No entanto, esta é a minha casa e agora o foco está em dar tudo para colocar o Marítimo no lugar que merece", sublinha o central moçambicano, que atua em Portugal há sete temporadas.

Antes, o internacional por Moçambique fora convidado a revisitar o desempenho da equipa na temporada passada, que, como é do conhecimento público, terminou com a descida do clube insular à 2ª Liga. "Foi, sem dúvida, uma das temporadas mais difíceis da minha carreira. Os adeptos têm todas as razões para estarem dececionados e zangados, mas sabem que sempre dei o melhor de mim, dentro e fora do campo. Sempre os defendi a eles e ao grupo. Reconhecem-me isso", conclui o defesa central, de 35 anos, que, segundo a publicação do país vizinho, terá recebido abordagens de Eibar (Espanha), Saint Etienne (França) e de clubes da Arábia Saudita.