Diogo Almeida assina contrato profissional

O P. Ferreira celebrou, esta quarta-feira, um contrato profissional com Diogo Almeida, ponta-de-lança da equipa de sub-19 que tem estado em evidência no campeonato nacional da 1.ª divisão.O jogador, de apenas 18 anos, já marcou 11 golos em 13 jogos realizados e as qualidades demonstradas levaram a SDUQ dos castores a apresentar um contrato para as próximas três épocas, por ser visto como uma mais-valia para o futuro.Diogo Almeida fez parte da sua formação no Tondela e na época passada teve uma experiência na equipa italiana de sub-18 do Empoli.