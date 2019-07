André Micael e Kevem reforçam P. Ferreira

O P. Ferreira assegurou mais dois reforços para a defesa, com as contratações do português André Micael e do brasileiro Kevem, anunciadas esta segunda-feira em comunicado pelo clube da Liga NOS.André Micael, de 30 anos, repartiu a formação entre o Moreirense e o Vitória de Guimarães e, na última época, representou o Al Faisaly, da Arábia Saudita, e o Gaz Metan, da Roménia. O central assinou contrato com os castores válido por uma temporada."O meu desejo sempre foi regressar a Portugal e esta oportunidade é excelente. Espero ajudar o Paços a fazer uma época tranquila, a ser o Paços que já habituou os portugueses e os adeptos, sendo competitivo, com bom futebol e bons resultados", disse André Micael.No Paços, Micael terá a concorrência de Marco Baixinho, Maracás e Kevem, central brasileiro, de 18 anos, que representava o Clube do Remo, pelo qual conquistou o título do Campeonato Paraense, em 2018 e 2019, e que também foi confirmado esta segunda-feira como reforço dos pacenses."O cube acabou de conseguir uma subida muito importante e tem uma história muito grande e eu quero fazer parte dessa história. Sou um jogador muito guerreiro e dentro de campo não faltará vontade e garra", disse Kevem, jogador que encontra no Paços, por quem assinou por quatro temporadas, a primeira experiência fora do Brasil.