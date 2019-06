Castores renovam com Uilton

O extremo brasileiro Zé Uilton prolongou por uma época o contrato com o Paços de Ferreira, anunciou esta sexta-feira o clube da Liga NOS.





"Zé Uilton vai continuar a defender as cores amarela e verde em 2019/20. O atleta, de 26 anos, que chegou à Capital do Móvel na última temporada, prolonga, assim, a sua ligação com o FC Paços de Ferreira por mais uma época", indica o comunicado publicado pelos pacenses nas redes sociais.Na estreia no futebol europeu, na época passada, Uilton realizou 24 jogos pelos pacenses e marcou três golos, preparando-se para fazer a estreia na principal liga do futebol português.