Delegado do P. Ferreira suspenso seis dias por protestos contra arbitragem

Um delegado do Paços de Ferreira presente no encontro com o Benfica B, a contar para a 15.ª jornada da Liga SABSEG, foi suspenso por seis dias por protestos contra a arbitragem, segundo o mapa de castigos revelado esta quinta-feira pela Federação Portuguesa de Futebol.De acordo com o relatório do árbitro da partida, Gonçalo Neves, o arguido "foi expulso por protestar uma decisão da equipa de arbitragem, levantando-se do banco e esbracejando de forma veemente e entendida como desrespeitosa". O relatório, diga-se, ainda refere que o delegado protestou verbalmente, "não sendo percetível o teor das palavras proferidas".Ricardo Ferreira Sousa enfrenta a referida suspensão, assim como os castores, multados numa quantia de 130 euros.