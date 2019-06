Dois centrais são prioridades

A saída de Júnior Pius para o Antuérpia e de Rui Correia para o Nacional abriu espaço para a SDUQ do P.Ferreira contratar mais dois defesas-centrais. A prioridade passa por reforçar o sector com, pelo menos, um jogador experiente e que possa assumir de imediato a titularidade no eixo da defesa.

Marco Baixinho e o reforço Maracás são as únicas opções existentes no plantel, mas o treinador Filó pretende receber mais dois reforços para aquela posição. Noutro âmbito, os castores continuam no mercado à procura de um extremo e de um ponta-de-lança.