Gonçalo Gregório quase garantido

Gonçalo Gregório tem praticamente tudo acertado para reforçar o ataque do P. Ferreira. O avançado, de 23 anos, tem em mãos um contrato válido para as próximas três épocas e meia e poderá já estar presente nas bancadas do Estádio Capital do Móvel para assistir ao jogo com a Académica, desta segunda-feira.Gonçalo Gregório, que já leva 25 golos esta época ao serviço do Casa Pia, já não participou no jogo que a equipa lisboeta realizou este domigo com o Moura, para o Campeonato de Portugal, num sinal de que o negócio entre os clubes já está totalmente concluído, faltando apenas a oficialização.Gonçalo Gregório chega para reforçar o sector que ficou fragilizado depois da saída de Luiz Phellype para o Sporting e vai juntar-se ao também reforço Nathan Júnior, também contratado para a frente de ataque.Ambos já deverão estar em condições para entrarem nas contas do treinador Vítor Oliveira para o jogo com o Famalicão, do próximo dia 5 de fevereiro.