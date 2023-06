O P. Ferreira oficializou, esta sexta-feira, a contratação de João Araújo, confirmando as informações adiantadas por. O extremo, de 23 anos, reforça os castores por empréstimo dos brasileiros do Grémio Anápolis.Apesar de ter representado o clube ao qual continua ligado contratualmente no Campeonato Goiano, o atacante brasileiro passou os últimos meses cedido ao Capivariano, do Campeonato Paulista, onde se sagrou campeão a Série A3 da competição.João Araújo é o quinto reforço anunciado pelo P. Ferreira para 2023/24, depois de Welton Junior, Ícaro Silva, Brian Cipenga e João Celeri.