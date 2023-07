Juan Delgado no Sheffield Wednesday

Juan Delgado vai jogar no Sheffield Wednesday, do segundo escalão inglês. O internacional chileno, de 30 anos, foi ontem oficialmente apresentado pelo emblema inglês, depois de conseguir a desvinculação com o P. Ferreira, clube com o qual tinha contrato até junho de 2024. A saída de Juan Delgado era um desfecho há muito aguardado pela estrutura da SDUQ, ficando essa ideia espelhada pelo atraso do jogador aos trabalhos de pré-temporada. Aldair e Miguel Mota passam a ser os laterais-direitos do plantel.