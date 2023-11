Liga Portugal levanta interdição sobre a Mata Real

O Paços de Ferreira irá voltar a jogar em casa na próxima jornada da Liga SABSEG, já que a vistoria dos espiões da Liga Portugal ao Estádio Capital do Móvel foi bem sucedida e a organização decidiu levantar a interdição ao recinto desportivo.A vistoria, que consistiu principalmente na observação das condições do relvado, foi realizada nesta quarta-feira, indicando que os castores receberam permissão para, de facto, abrir as portas da Mata Real no jogo com o Santa Clara, algo que não estava previsto nos últimos tempos.O jogo terá início no sábado, às 14 horas.