Matchoi recebe prémio de Melhor Jovem de outubro/novembro da 2ª Liga

Matchoi recebeu o prémio de Melhor Jovem de outubro/novembro da 2ª Liga, atribuído pelo Sindicato dos Jogadores, deixando-o satisfeito."Receber este prémio traz uma sensação muito boa. Significa que as pessoas estão a reconhecer o meu trabalho, e quero aproveitar para agradecer-lhes e para agradecer também à minha equipa, porque sem os meus colegas não seria possível ganhar este prémio. Espero continuar a fazer bem o meu trabalho e ganhar mais prémios", referiu o jovem, de 20 anos, considerando que o troféu transmite confiança para o futuro."A conquista deste prémio dá mais motivação. Penso sempre primeiro na equipa, mas é sempre bom sermos distinguidos, é bom ganharmos prémios individuais, porque dá mais motivação, mais vontade de procurar sempre mais. Aproveito, ainda, para dedicar este prémio à minha equipa e à minha família, que sempre me apoia", sublinhou.O prémio foi entregue por João Paulo, delegado do Sindicato e ex-futebolista do Paços de Ferreira.