Miguel Moreno reforça ataque do Paços de Ferreira 

O Paços de Ferreira garantiu a contratação de Miguel Moreno, proveniente do FC Lixa, dos distritais da A.F. Porto.O avançado, de 19 anos, marcou 30 golos na época passada e fez nove assistências em 32 jogos disputados.O clube não especificou a durabilidade do contrato do jogador, que terá a primeira experiência no futebol profissional.