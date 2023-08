Miguel Mota no Rebordosa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Paços de Ferreira cedeu Miguel Mota ao Rebordosa, do Campeonato de Portugal, até ao final da época. O defesa-direito, de 19 anos, fez a pré-temporada no plantel principal dos castores, mas o técnico Ricardo Silva entendeu que a melhor solução para o jogador passava pelo empréstimo. Na época passada, Miguel Mota esteve cedido ao Montalegre (Liga 3). Com esta saída, falta agora encontrar colocação para o avançado Guilherme Pio