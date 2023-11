Moreirense empata em jogo-treino com o P. Ferreira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Eliminados da Taça de Portugal, Moreirense e P. Ferreira aproveitaram o hiato competitivo para realizar, na manhã deste sábado, um jogo-treino, com 2-2 a ser o resultado da partida que encerrou a semana de trabalho das duas equipas.No encontro disputado no Estádio Capital do Móvel, casa dos castores, Alanzinho e Rodrigo Macedo foram os autores dos golos dos cónegos, enquanto Celeri e Costinha assinaram os tentos da formação que milita atualmente na Liga Sabseg.Moreirense e P. Ferreira voltam aos jogos oficiais na próxima semana. A equipa de Rui Borges recebe o Benfica, a 3 de dezembro, em jogo da Liga Betclic, enquanto os comandados de Ricardo Silva deslocam-se, um dia antes, à Madeira para defrontar o Nacional, em nova jornada da 2.ª Liga.