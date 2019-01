Nathan Júnior e Gonçalo Gregório garantidos pelo Paços de Ferreira

O P. Ferreira garantiu as contratações de Gonçalo Gregório e Nathan Júnior para a frente de ataque. A escassez de opções no sector obrigou a SDUQ a fazer um esforço para recrutar dois jogadores e aumentar as opções ofensivas para a fase decisiva do campeonato.Nathan Júnior, de 29 anos, estava sem clube e treinou com o plantel dos castores durante algumas semanas, mas só agora acertou os termos do contrato, que será válido até ao final da temporada, com mais uma de opção. Já Gonçalo Gregório, de 23 anos, chega do Casa Pia com a marca de 25 golos em 23 jogos realizados na equipa do Campeonato de Portugal. Assinou um contrato para as próximas três épocas e meia.Os dois reforços serão oficializados pelos castores nas próximas horas. Entretanto, Vasco Rocha foi cedido ao Varzim e Abbas Ibrahim vai rodar no Paredes, do Campeonato de Portugal.