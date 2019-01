Nathan Júnior, ex-Tondela, perto de assinar pelo P. Ferreira

O P. Ferreira já encontrou o substituto de Luiz Phellype para a frente de ataque, estando muito perto de garantir Nathan Júnior. O brasileiro, de 29 anos, tem praticamente tudo acertado, faltando ultimar alguns pormenores relacionados com a durabilidade do contrato, mas não deverá ser impeditivo de começar ainda esta semana a trabalhar às ordens de Vítor Oliveira.Nathan Júnior já representou o Tondela, na época 2015/16, e mostrou veia goleadora ao marcar 12 golos no campeonato, despedindo-se nessa temporada com um bis, curiosamente na goleada do Tondela no terreno dos castores (4-1), transferindo-se depois para o futebol árabe, ao serviço do Al Fateh. Neste momento encontrava-se sem clube e tinha algumas propostas de Portugal, mas o jogador já terá demonstrado vontade em representar o P. Ferreira, por ser um projeto de subida de divisão ao escalão principal.