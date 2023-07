View this post on Instagram A post shared by Nico Gaitán (@nicogaitan)

Nico Gaitán despediu-se este domingo do P. Ferreira, clube que representou na última época e meia. O facto do argentino, de 35 anos, não continuar nos castores já era público, porém o criativo fez questão de deixar agora uma mensagem de agradecimento ao clube."Como dá para ver, não sou muito ativo nas redes sociais... Mas não queria deixar passar mais tempo para agradecer ao P. Ferreira, a todas as pessoas com que trabalhámos e desejar o melhor para esta nova época. Muito obrigado", publicou Gaitán, nas suas redes sociais.