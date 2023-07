E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O P. Ferreira e Sp. Braga oficializaram, esta sexta-feira, o acordo que leva Gorby da Pedreira até à capital do móvel por empréstimo, até ao final da temporada, num acordo que não contempla opção de compra, tal comoGorby, médio francês de 20 anos, foi utilizado em 13 encontros oficiais pela equipa principal do Sp. Braga ao longo da última época, tendo somado ainda três presenças na equipa B. O jovem foi lançado na equipa A do Sp. Braga em 2021/22.