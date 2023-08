Paços de Ferreira oficializa Ange Chibozo 

O Paços de Ferreira oficializou a contratação de Ange Chibozo até ao final da época, por empréstimo do Amiens, da 2.ª divisão francesa."Ange Chibozo, de 20 anos, fez a sua formação no Inter e na Juventus. Pelos Sub-19 da La Vecchia Signora, chegou às meias-finais da UEFA Youth League em 2021/2022, frente ao SL Benfica [equipa que se sagrou campeã da prova]. Nessa temporada, Chibozo cumpriu 42 jogos, dos quais resultaram 20 golos e duas assistências. Na época seguinte, o novo reforço pacense – internacional pela seleção do Benim – rumou a França para representar o Amiens SC no segundo escalão do futebol gaulês, contabilizando 23 jogos", referiu o clube, em comunicado.