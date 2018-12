É oficial: Rafael Barbosa e Elves Baldé são reforços do P. Ferreira até ao final da temporada. A dupla chega aos castores por empréstimo do Sporting como contrapartida no negócio de Luiz Phellype, que esta semana rumou aos leões.Esta temporada, os dois jogadores seguiram caminhos distintos. Rafael Barbosa, 22 anos, realizou quatro encontros ao serviço do Portimonense, emblema ao qual foi cedido no início da temporada e pelo qual foi devolvido ao Sporting depois de um episódio polémico. Elves Baldé, de 19 anos, por sua vez, encontrava-se ao serviço dos sub-23 do Sporting, sendo um dos atletas em maior evidência da Liga Revelação, com cinco golos apontados em 16 partidas.Ambos os atletas já se treinaram esta quinta-feira às ordens de Vítor Oliveira, numa sessão de trabalhos que marcou também os regressos de André Leão, Nininho e Barnes Osei, que se encontravam, até aqui, lesionados.