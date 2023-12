Ricardo Silva: «Estamos no melhor momento da época»

O Paços de Ferreira recebe este sábado o Benfica B com a ambição de regressar às vitórias, embora o treinador Ricardo Silva admita que espera dificuldades."O Benfica é uma equipa muito boa, mas queremos superiorizar-nos. Avizinha-se um jogo difícil para nós, mas dentro do que é o jogo em si, estamos no melhor momento da época, a equipa estás mais confiante do que é o nosso estilo, temos feito jogos interessantes com resultados não condizente com o que temos produzido em campo. Amanhã esperamos dar um salto rem frente, ser mais proativos, impondo o nosso jogo", referiu, admitindo depois que "vamos abordar o jogo com respeito pelo adversário. Apesar de estar ligeiramente abaixo de nós, considero o Benfica uma das melhores formações do mundo. Não querem deixar a possibilidade de terem a equipa B nos campeonatos profissionais. Por isso, temos de olhar para o talento, e têm muito, com jogadores que podem competir na equipa principal", acrescentou.