Robson Reis devolvido ao Santos

O Paços de Ferreira oficializou este sábado o regresso de Robson Reis ao Santos, clube brasileiro que havia cedido o central até ao final da temporada.





O FC Paços de Ferreira informa que o defesa central Robson Reis está de saída do clube, após revogação antecipada da cedência temporária.



https://t.co/zXTlEv45kx#DefendeOAmarelo pic.twitter.com/S4WVcxn8rw — FC Paços de Ferreira (@fcpf) January 6, 2024

O jogador, que também teve uma passagem fugaz pelo Boavista, somou apenas um jogo com a camisola pacense, para a Taça de Portugal, frente ao 1º Dezembro."O FC Paços de Ferreira informa que o defesa central Robson Reis está de saída do clube, após revogação antecipada da cedência temporária. O atleta voltará, assim, ao Santos FC.Robson Reis chegou à Mata Real no mercado de verão, tendo sido opção apenas no encontro da Taça de Portugal com o 1º de Dezembro. Ao Robson, o clube agradece o profissionalismo e deseja sorte para o futuro."