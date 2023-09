A Seleção Nacional de sub-21 defronta Andorra no Estádio Capital do Móvel, na sexta-feira, e, na tentativa de promover uma maior adesão ao recinto, o P. Ferreira lançou uma campanha aos adeptos.Mediante a apresentação do cartão de sócio dos castores no Espaço do Adepto, a entrada para o jogo a contar para o apuramento do Euro'2025 é de graça.A armada portuguesa vai entrar em campo pelas 17h30 de sexta-feira, a contar para a primeira jornada do Grupo G.