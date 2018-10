Tanque de pontaria afinada na taça

Douglas Tanque foi o protagonista da vitória que garantiu a continuidade do P. Ferreira na Taça de Portugal. O brasileiro bisou frente ao Gafanha e revelou ter a pontaria afinada para esta prova, somando já três golos na competição.O avançado, de 24 anos, chegou ao P. Ferreira no início da época para aumentar as opções do treinador Vítor Oliveira, sabendo de antemão que seria a sombra de Luiz Phellype. Essa hierarquia confirmou-se nos jogos do campeonato, com a presença assídua do melhor marcador da equipa na época passada a assumir a posição mais adiantada do terreno, tendo já faturado em três jogos (Sp. Braga B, Famalicão e Sp. Covilhã).Douglas Tanque tem aproveitado as outras provas para se mostrar e é na Taça de Portugal que tem revelado o seu instinto finalizador. Marcou os dois golos na vitória de anteontem sobre o Gafanha e já havia deixado a sua marca na eliminatória anterior, em Condeixa, ao marcar um golo na vitória, por 1-3, no terreno da equipa dos distritais da AF Coimbra, num jogo em que, curiosamente, apenas jogou 30 minutos. Tanque conta com sete jogos oficiais pelos pacenses esta temporada.O extremo Uilton está totalmente recuperado da lesão que o afastou dos relvados durante sete semanas e já voltou a treinar-se na semana passada, sendo que Vítor Oliveira decidiu poupá-lo diante do Gafanha. Tudo indica que vai ser convocado para a deslocação ao V. Guimarães B.