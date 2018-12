Vítor Oliveira: «Luiz Phellype vai ser uma boa alternativa ao Bas Dost»

Vítor Oliveira treinou Luiz Phellype nestes meses e acredita que o avançado será uma alternativa viável a Bas Dost, mas reconhece que o ex-pacense não terá hipótese de ser titular no Sporting."É importante que se diga isto com clareza que o Luiz Phellype vai jogar na posição do Bas Dost, que é o melhor ponta-de-lança a jogar em Portugal. Seria ilusório, uma falácia, dizer que o Luiz Phellype vai jogar no Sporting. Não vai! Vai, sim, ser uma boa alternativa ao Bas Dost, e que o Sporting não tem. Nem o Diaby ou o Montero são boas alternativas ao Bas Dost e o Luiz Phellype pode ser uma boa alternativa", referiu o treinador do P. Ferreira à margem da conferência de imprensa de antevisão da deslocação do P. Ferreira ao Rio Ave, para a Allianz Cup.E acrescentou: "É um bocadinho de arrogância a mais dizer que o Luiz Phellype vai chegar ao Sporting e tirar o lugar" ao que é, na minha opinião, o melhor ponta-de-lança que jogar em Portugal. O Luiz Phellype vai para servir o plantel, pode ajudar, porque é um finalizador nato e pode ser muito importante, mas na posição dele joga o melhor avançado centro do futebol português".