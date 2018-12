Vítor Oliveira promete "comportamento meritório" do P. Ferreira na Luz

Vítor Oliveira acredita que o P. Ferreira vai dar uma "resposta positiva" perante o Benfica no jogo de quarta-feira para a Allianz Cup."Os jogadores do Benfica que entrarem vão estar fortemente motivamos e sei que querem sempre dar uma resposta positiva, mas os jogadores do Paços também quererão dar uma resposta positiva. Sabemos que são valores muito diferentes. O Benfica vai jogar com uma série de internacionais e o Paços com uma série de nacionais. Mas não estou minimamente preocupado quando dizem que vamos à Luz ser envergonhados. Acho que não, vamos ter um comportamento meritório, vamos sofrer muito, tenho consciência, mas pesando os prós e os contras, tenho jogadores que precisam de mais tempo para recuperarem e não iriam chegar em condições à Luz", disse o treinador da equipa pacense.Vítor Oliveira garantiu que o P. Ferreira "vai encarar o jogo com grande seriedade". "Os interesses do P. Ferreira estão sempre acima de qualquer outra situação e iremos ter algumas cautelas em termos de jogadores, porque temos aqui 6, 7 jogadores que têm muita dificuldade em recuperar em três dias e precisam fazê-lo de uma forma capaz", frisou.