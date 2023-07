Adriano Castanheira apresentado no Ararat-Armenia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O extremo Adriano Castanheira foi este sábado apresentado como reforço do Ararat-Armenia, confirmando a informação avançada por. O atacante português vai, aos 30 anos, viver a primeira experiência no estrangeiro.Adriano Castanheira esteve ao serviço do Penafiel na última temporada, assinando dois golos e uma assistências em 33 encontros. Além dos durienses, o extremo já representou o Sp. Covilhã, Benfica Castelo Branco, U. Leiria, P. Ferreira e Chaves.