Adriano Castanheira reforça Penafiel

O Penafiel anunciou mais um reforço para a nova temporada. Trata-se de Adriano Castanheira, extremo de 29 anos que na última época jogou no Chaves por empréstimo do P. Ferreira. O acordo com o emblema duriense é válido por uma temporada, igualmente por empréstimo dos castores.Castanheira tem larga experiência no segundo escalão, tendo somado 140 encontros em sete temporadas. Em 2021/22 foi utilizado em 28 desafios pelo Chaves, clube que subiu de divisão com recurso ao playoff.