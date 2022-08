Afonso Figueiredo é reforço do Penafiel

O Penafiel anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Afonso Figueiredo, lateral-esquerdo, de 29 anos, que assinou por uma época com os durienses.Depois de uma temporada no Estrela da Amadora, na qual participou em 27 encontros e assinou duas assistências, o jogador, que fez grande parte da formação no Sporting, regressa ao norte do país e mantém-se na 2ª Liga. Ao longo da sua carreira e antes da passagem pela Amadora, Afonso Figueiredo representou o Sp. Braga B, Boavista, Rennes, Levski Sofia, Rio Ave, Aves e Moreirense.Em Penafiel, Afonso Figueiredo terá a concorrência de Simãozinho e Bruno Pereira pela vaga no lado esquerdo da defesa.