António Gaspar Dias demite-se do cargo de presidente do Penafiel

António Gaspar Dias, presidente do Penafiel, confirmou, a, ter apresentado a sua demissão do cargo, depois ter sido indicado pela Comissão Política do PSD para fazer da lista a deputados pelo distrito do Porto."Mesmo não sabendo que lugar da lista vou ocupar ou até se serei eleito no dia 10 de março, entendo que o Penafiel não pode ficar em suspenso e à espera desse dia", disse o dirigente, em declarações ao 'Jornal Imediato', explicando a decisão: "Não quero misturar a minha função no Futebol Clube de Penafiel enquanto dirigente com o meu papel mais ativo na política."O Penafiel entra agora em período eleitoral, tendo sufrágio marcado para 19 de janeiro, sendo que as listas candidatas terão de ser entregues até às 17h30 do dia 4.António Gaspar Dias deixa assim a presidência do clube, que liderava desde 2013, e da SAD, voltando à política, depois de já ter sido Presidente da Junta de Freguesia de Galegos, em Penafiel.