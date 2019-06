Armando Evangelista não irá prosseguir a carreira ao leme do Penafiel, segundo anunciou, esta terça-feira, o próprio emblema duriense.





Técnico e clube entenderam não dar seguimento à ligação existente. Na nota publicada nos meios oficiais, o clube do Vale do Sousa desejou a Armando Evangelista "as maiores venturas e os maiores sucessos".