Bruno César perto do Penafiel por empréstimo

Bruno César, antigo jogador de Benfica, Sporting e Estoril, está perto de reforçar o Penafiel, por empréstimo de um ano do Vasco da Gama. De acordo com o jornal 'o Dia', o representante do médio, Manoel Barboza, encontra-se em Portugal a negociar com os responsáveis do 7.º classificado da 2.ª Liga.





Aquele jornal brasileiro refere que Penafiel apresentou uma proposta de empréstimo. O jogador, de 31 anos, ficou agradado com a possibilidade de voltar a Portugal e os responsáveis do Vasco deve facilitar a saída de Bruno César, que tem contrato até 2022.