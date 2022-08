Bruno César rescinde com o Penafiel

Bruno César rescindiu com o Penafiel e é um jogador livre, de acordo com as informações confirmadas por Record.Suplente utilizado no encontro da jornada inaugural da Liga Sabseg, o brasileiro, de 33 anos, partia para a terceira temporada nos durienses, mas optou por não continuar ao serviço do clube.No 30 jogos disputados pelo Penafiel, Bruno César apontou 5 golos e assinou sete assistências.