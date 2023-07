Chico Teixeira assina pelo Penafiel até 2025

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de Pedro Silva, o Penafiel anunciou esta terça-feira mais um reforço para o plantel de Hélder Cristóvão, com o extremo Chico Teixeira a assinar até 2025.

Formado no Oriental, o atacante passou as últimas cinco temporadas ligado ao B SAD, tendo começado por representar os Sub-23 do clube. Na época passada, Chico Teixeira teve a sua época de maior utilização, participando em 38 partidas, nas quais assinou três golos e cinco assistências.

O Penafiel será apenas o segundo clube do extremo enquanto sénior.