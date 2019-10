Contas do Penafiel aprovadas com saldo positivo de 15 mil euros

Realizou-se na noite desta segunda-feira uma assembleia-geral do Penafiel, onde os sócios aprovaram o relatório e contas do último exercício com um saldo positivo de 15 mil euros. Na reunião magna, estiveram presentes cerca de 40 associados.O presidente do clube, António Gaspar Dias, sublinhou a não existência de qualquer tipo de dívidas por parte do emblema duriense e ainda se referiu a uma providência cautelar e a uma ação judicial movidas por um grupo de sócios, em 2017, para evitar a constituição da SAD que hoje gere o futebol profissional penafidelense, às quais os tribunais não deram provimento.O também presidente da sociedade desportiva quis trazer o assunto para espaço de assembleia-geral para apelar à "união" e sintonia de todos os associados.O novo site também foi lançado, uma "lacuna" por preencher que Gaspar Dias reconheceu existir, mas que agora, com esta criação, beneficia o clube com um "meio de comunicação formal". Por outro lado, há uma comissão que tem trabalhado sobre a revisão dos estatutos e os resultados desses trabalhos serão apresentados na próxima assembleia-geral.Refira-se que fora destas contas está, obviamente, a atividade da SAD. A empresa Gradual Score é detentora de 90% da sociedade desportiva há cerca de dois anos.